El clásico cuento de los Hermanos Grimm, Hansel y Gretel regresa a escena con una propuesta renovada y profundamente arraigada a la identidad costarricense.

Esta versión transforma el tradicional bosque europeo en un entorno inspirado en la biodiversidad local con un personaje muy tico.

Se trata de una simpática perezosa que se convierte en pieza clave en la historia.

“Este nuevo personaje que le incorporamos aparece nuevamente como heroína de la historia, ayudando a los niños a resolver el problema y a reencontrarse con su papá, pero utilizando elementos ticos y música costarricense”, afirmó Sofía Chaverri, directora de la obra.

La obra contará con dos elencos distintos, en la versión infantil, Gretel será interpretada por Maricer Picado y Hansel por Mateo Quesada. En el reparto para público general, los papeles estarán a cargo de Ariana Rodríguez y Jean Jiménez, asimismo estará Gabriela Alfaro quien dará vida a la bruja, Miguel Mejía al padre, y Mildred Ramírez será la inolvidable perezosa. La puesta en escena se estrenará el viernes 5 de septiembre y también habrá funciones los días 6 y 7 de setiembre en el Teatro Eugene O’Neill. Las entradas de la obra tienen un coste de ¢12.000 y una tarifa especial de ¢9.500 para estudiantes, ciudadanos de oro y menores de edad.

Se pueden conseguir en el sitio web teo.cr o se puede escribir al WhatsApp 8739-3181.

La producción es realizada por Akelarre CR Producciones, en coproducción con el Teatro Eugene O’Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).