Hanna Rivas promete conquistar el Barboza Fest

La cantante colombiana Hanna Rivas continúa promocionando La Bandida, un tema con el que busca enviar un mensaje contra el odio en redes sociales y que la traerá de regreso a Costa Rica para presentarse el próximo 12 de setiembre en el Barboza Fest 2026, en el Estadio Nacional.

Durante una entrevista con Grupo Extra, la artista aseguró sentirse agradecida por el crecimiento que ha tenido la canción y por el recibimiento que ha encontrado en el país.

“Ha sido increíble ver cómo la bandida ha venido creciendo y, pues, obviamente feliz porque he podido descubrir en este viaje mucho más cosas acerca de Costa Rica”, comentó.

Rivas recordó que su amor por la música nació desde la infancia y que siempre soñó con convertirse en cantante.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con figuras como Jennifer López y Ricky Martin, además de presentarse en Asia, Europa y Estados Unidos.

Sobre La Bandida, explicó que la inspiración surgió al observar los constantes ataques que reciben muchas personas en redes sociales.

“Es una canción que invita a la sororidad, a la empatía femenina, hasta la masculina. Es como un decir no al hate”, afirmó.

La colombiana también aprovechó para motivar a quienes luchan por alcanzar sus metas, pues según explicó su testimonio puede ayudar a otros a llegar tan alto como ella lo ha hecho.

“Los sueños también se provocan, se persiguen, se trabajan con mucha disciplina, levantándonos de la cama muchas veces sin querer hacerlo, insistir, aunque la gente no entienda nuestros procesos”, expresó.