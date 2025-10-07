La comediante Katherinne González y su pareja, el también comediante Edson Picado, celebran siete años juntos de noviazgo.

“Nuestro último aniversario antes de ser esposos. Estos han sido los siete años más lindos”, expresó la humorista en sus redes sociales.

La pareja está próxima a contraer matrimonio, por lo que durante los últimos meses han compartido con sus seguidores varios momentos previos a la boda.

Durante un viaje a Argentina, específicamente en el glaciar Perito Moreno, ambos se sorprendieron mutuamente con un anillo de compromiso, haciendo de ese momento una experiencia única y significativa para ambos.

Asimismo, documentaron su proceso de planificación matrimonial, incluyendo la elección del lugar para la ceremonia y la prueba del vestido de la humorista, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa.

Además, han compartido con sus seguidores el emotivo momento de su compromiso, consolidando su imagen como una de las parejas más queridas y seguidas en el ámbito del entretenimiento costarricense.