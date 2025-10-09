El Cairo. (AFP)- La primera fase del acuerdo que busca poner fin a la guerra en Gaza prevé la liberación de 20 rehenes por parte de Hamás de una sola vez, a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, indicó una fuente del movimiento islamista.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, cuya firma se espera este jueves.

Los rehenes deben ser liberados a cambio de la liberación de 250 palestinos condenados a penas de cadena perpetua y de otros 1.700 detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, agregó esta misma fuente.

Hamás también pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, forzar a Israel a implementar completamente el acuerdo y “no permitirle evadir o procrastinar la implementación de lo que se acordó”.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el jueves que todos los rehenes en manos de Hamás en Gaza volverán, luego del anuncio de un acuerdo de alto el fuego en el territorio palestino.

“Con ayuda de Dios los llevaremos a todos a casa”, indicó la oficina de Netanyahu.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, había informado antes que, en caso de acuerdo, Trump estaba invitado para “asistir a la firma”.

Trump dijo que podría viajar el sábado o domingo.

Este acuerdo llegaría pocos días después de celebrarse el segundo aniversario del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.