Pese al cese al fuego vigente desde este viernes en Gaza, el dirigente de Hamás, Hosam Badran, advirtió que el grupo está “listo para la lucha” si el conflicto con Israel vuelve a estallar.

En una entrevista con la agencia AFP desde Catar, Badran, miembro del comité político del movimiento islamista, aseguró que las negociaciones en curso sobre la segunda fase del plan de paz serán “más complejas y difíciles”, debido a que aún quedan puntos sensibles por resolver.

Hosam Badran, dirigente de Hamás. Foto: AFP

Entre los aspectos más controversiales figuran la propuesta de desarme de Hamás y la creación de una autoridad de transición para Gaza, impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión”, declaró Badran.

El dirigente insistió en que las armas del grupo no son exclusivas de Hamás, sino del pueblo palestino en su conjunto.

“Las armas en el caso palestino son algo natural y forman parte de la historia, del presente y del futuro”, subrayó.

Rechazo al plan de expulsión

Badran también rechazó de manera contundente la posibilidad de que los miembros de Hamás sean desterrados de la Franja de Gaza, como contempla uno de los puntos del plan de paz.

“Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra, es absurdo y carece de sentido”, manifestó.

El líder adelantó que el movimiento no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz que se prevé realizar en Egipto. “No participaremos en la firma oficial”.

“La causa palestina no puede ignorarse”

Consultado sobre si las conversaciones podrían abrir el camino hacia la creación de un Estado palestino, Badran sostuvo que más allá de los plazos, lo relevante es que la comunidad internacional reconozca la vigencia de la causa palestina.