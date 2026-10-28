Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La comunidad de Tamarindo celebra la quinta edición del Tamarindo Halloween Fest, un evento impulsado por la Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo (ADIT) que busca dinamizar el turismo en la zona previo a la temporada alta.

La programación incluye una gran variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas para toda la familia:

Pasacalles y fiestas: El viernes 30 de octubre se realizará el tradicional recorrido a las 5:00 p.m., acompañado de concursos de disfraces (niños, familias, mascotas y en locales como Sharky’s y Crazy Monkey), el Wednesday Dance Challenge y la Casa de los Sustos.

El viernes 30 de octubre se realizará el tradicional recorrido a las 5:00 p.m., acompañado de concursos de disfraces (niños, familias, mascotas y en locales como Sharky’s y Crazy Monkey), el Wednesday Dance Challenge y la Casa de los Sustos. Deportes y tradición: Se disputará una carrera recreativa de 5 km de Tama Run, un torneo de pickleball en 15 Love Tamarindo y el tradicional evento de surf con disfraces frente a Witch’s Rock Surf Camp el sábado 31.

Se disputará una carrera recreativa de 5 km de Tama Run, un torneo de pickleball en 15 Love Tamarindo y el tradicional evento de surf con disfraces frente a Witch’s Rock Surf Camp el sábado 31. Actividades infantiles: La Biblioteca Comunitaria Infantil ofrecerá lectura de cuentos y entrega de dulces el sábado por la mañana.

Hoteles, restaurantes y comercios locales se han sumado con experiencias temáticas, descuentos en moda de playa de hasta un 70% y tarifas especiales de hospedaje.

Los detalles y la agenda completa se pueden consultar en las redes oficiales de @adit.playatamarindo.