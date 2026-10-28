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La comunidad de Tamarindo celebra la quinta edición del Tamarindo Halloween Fest, un evento impulsado por la Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo (ADIT) que busca dinamizar el turismo en la zona previo a la temporada alta.
La programación incluye una gran variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas para toda la familia:
Hoteles, restaurantes y comercios locales se han sumado con experiencias temáticas, descuentos en moda de playa de hasta un 70% y tarifas especiales de hospedaje.
Los detalles y la agenda completa se pueden consultar en las redes oficiales de @adit.playatamarindo.