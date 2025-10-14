Un cuerpo fue encontrado sin vida la mañana de este martes en el sector de Jacó de Garabito, Puntarenas.

El hallazgo fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron recibir la alerta a las 5:57 a.m.

Según reportan las autoridades, se trataría de un hombre adulto, el cual fue encontrado sobre el cause de un río.

Este se encontraba sin signos vitales en la escena. De momento se maneja el incidente como un accidente acuático.

La identidad de la víctima sigue sin ser confirmada.

El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.