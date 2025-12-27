Hallazgo en Coto Brus: Cuerpo aparece en cauce de río

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre en el cauce del río Negro, en el cantón de Coto Brus.

De acuerdo con el reporte judicial, el caso ingresó el viernes alrededor de las 4:00 p.m., luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades tras observar el cuerpo en el cauce del río.

La víctima fue identificada como un masculino de apellido Reyes, de nacionalidad nicaragüense y 32 años de edad.

Tras la alerta, agentes del OIJ se presentaron en el sitio y coordinaron el levantamiento del cuerpo, el cual se realizó este sábado.

Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. De momento, el caso se mantiene en investigación, a la espera de los resultados forenses que permitan determinar con exactitud las causas de la muerte.

Las autoridades no han brindado mayores detalles mientras avanzan las diligencias correspondientes.