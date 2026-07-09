Hallazgo de dólares falsos alertó al Servicio Secreto de EE.UU. 

Un hallazgo de dinero falso por parte de la Policía Municipal de Escazú provocó la intervención de las autoridades del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El hecho se remonta al 17 de junio de este año, cuando los oficiales del cuerpo policial abordaron un vehículo y descubrieron una gran cantidad de dólares falsos.

Tras una revisión detallada por parte de las autoridades, se estimó que el monto total de las impresiones del dinero falso era cerca de $9,6 millones.

Debido a este descubrimiento, agentes del Servicio Secreto del gobierno estadounidense contactaron a la Policía Municipal de Escazú para un intercambio de información relacionada con este tema.

“El Servicio Secreto nos ofrece la posibilidad de brindarnos capacitación dado el incidente, y posteriormente se ejecuta la formación de autoridades municipales, del OIJ y de Fuerza Pública”, dijo Milton Alvarado, subjefe de la Policía Municipal de Escazú.

Alvarado indicó que durante la capacitación fueron alertados de que estas prácticas son muy comunes en todo el continente americano, y que Costa Rica por su ubicación geográfica no está exenta al paso de estas impresiones falsas de dinero.

“En nuestro caso les llamó mucho la atención porque en el país se han detectado algunos casos, pero en la historia reciente este es el caso donde se habla de una cantidad que sea muy importante”, agregó. La intención de la capacitación era que los oficiales pudieran abordar esta problemática, identificar la moneda falsa y evitar que las impresiones de dinero falso circulen a nivel nacional.

Esto debido a que Costa Rica es un país vinculado al turismo y la llegada de visitantes hace circular muchos dólares legales, que pueden ser mezclados con dinero falso por parte de los criminales.

“En el país hay mucho ingreso de dólares, no solo en las zonas turísticas, sino también en las áreas comerciales del Área Metropolitana”, afirmó.

Tecnología avanzada

Alvarado reconoció que el avance de la tecnología permite la fabricación de estas impresiones de dinero falso, por lo cual fueron capacitados por los agentes estadounidenses en estos temas.

“La misma tecnología ha sido utilizada por los grupos criminales con la intención de facilitar alguna o parte del proceso de la falsificación, como, por ejemplo, el tema de las impresoras en 3D y el uso de tintas especiales, así como ciertos materiales”, indicó.

El ingreso de este dinero falso pone en alerta a las autoridades locales e internacionales, quienes están atentas a poder identificar su presencia en el territorio nacional.

Por este motivo, los agentes estadounidenses continuarán capacitando a más grupos policiales y así evitar la infiltración de esta falsa moneda.