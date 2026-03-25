Hallazgo de cuerpo con balazos en Cartago: Identifican a la víctima

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el hallazgo de un cuerpo la noche del martes.

Según las autoridades, se trataría de un hombre de 54 años, de apellido Vega, el cual fue encontrado sin vida en el sector de Santa Marta, en Juan Viñas de Cartago.

De acuerdo con el OIJ, el caso fue reportado a eso de las 8:56 p.m., cuando el cuerpo fue ubicado en un lote baldío de la zona.

Según la información preliminar, la víctima presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Agentes judiciales realizaron la inspección del sitio y el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.