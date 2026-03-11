El hallazgo de un cuerpo en una cuneta en la General Cañas, cerca del Castella en Heredia, tienen colapsada la vía.
El carril derecho sentido San José-Alajuela se encuentra bloqueado, lo que genera congestionamiento vehicular.
Versiones preliminares de las autoridades indican que se pudo tratar de un atropello.
El reporte ingresó a las 5:46 a.m. de este miércoles y se está a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar lo sucedido e identificar a la víctima.
Noticia en desarrollo.