Hallan sin vida a hombre desaparecido en San Carlos

Un hombre fue hallado sin vida la noche de este viernes, luego de permanecer desaparecido desde horas de la tarde en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos.

La víctima fue encontrada a eso de las 7:10 p. m., detrás de la estación gasolinera de dicha localidad, donde había caído en una zanja junto con la motocicleta en la que se movilizaba.

Tras la alerta, las autoridades se presentaron al sitio y socorristas de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del hombre.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al lugar para el levantamiento del cuerpo, así como la respectiva investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La identidad de la víctima no ha sido divulgada de manera oficial.

Con información del corresponsal de Mariluz Rojas.