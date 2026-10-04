Hallan restos de avión médico desaparecido en EEUU

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

(AFP, EEUU) La Guardia Costera anunció que encontró restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos.

“Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionados con la aeronave desaparecida”, indicó la entidad en un comunicado.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 01H30 de la madrugada (05H30 GMT), dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

“Transportaba a dos pilotos, dos miembros del médico personal, un paciente y un familiar”, declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica, llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Se espera que durante la noche continúen los operativos de búsqueda. La Guardia Costera anunció que realizará una rueda de prensa el domingo en la mañana.