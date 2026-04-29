Hallan piezas arqueológicas en vivienda de Alajuela

Oficiales de la Fuerza Pública hallaron varias piezas con aparente valor arqueológico, durante una diligencia realizada en el sector de Pilas, en San Isidro de Alajuela.

El hecho se dio cuando los oficiales ingresaron a una vivienda como parte de un proceso administrativo y encontraron objetos que, por sus características, podrían ser piezas precolombinas, por lo que de inmediato se activó el protocolo establecido para la protección del patrimonio nacional.

Ante esto, se suspendió cualquier movimiento de los artículos y se coordinó con el Ministerio Público y el Museo Nacional de Costa Rica.

Asimismo, por orden de las autoridades judiciales, realizaron un inventario, registro fotográfico y decomisaron las piezas, las cuales fueron trasladadas a una delegación policial donde permanecen bajo estricta custodia.