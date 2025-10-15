La búsqueda por Ligia Faerron Jiménez, desaparecida desde el pasado 26 de setiembre, dio un nuevo giro luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaran algunas pertenencias de la mujer en una finca ubicada en Florencia de San Carlos, propiedad que estaría vinculada al principal sospechoso del caso.

Durante el operativo, dirigido por la Unidad de Género del Ministerio Público de San Carlos, las autoridades encontraron un anillo reconocido por familiares como perteneciente a la ofendida y parte de una maleta quemada, objetos que podrían ser clave para reconstruir lo ocurrido.

En el sitio también participó la unidad canina, con el fin de ubicar posibles restos humanos u otros indicios relevantes. Según fuentes judiciales, los investigadores ya no trabajan bajo la hipótesis de una desaparición, sino de un presunto homicidio, al considerar que la víctima podría haber fallecido.

De forma simultánea, los agentes allanaron una vivienda en Ciudad Quesada, donde fueron detenidas dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares, sospechosas del delito de favorecimiento real, ya que habrían ocultado información relevante para la investigación.

Asimismo, fue aprehendido un hombre de apellidos González López, señalado como la última persona que estuvo con Ligia antes de su desaparición.

De acuerdo con la investigación, el sujeto habría aprovechado la confianza que la mujer le tenía para ingresar a su vivienda, en donde se le vio por última vez. El caso, bajo el expediente 25-007889-0059-PE, continúa en desarrollo mientras el OIJ y la Fiscalía buscan ubicar el cuerpo y consolidar pruebas que permitan sostener una acusación formal.