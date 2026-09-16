Hallan mujer muerta con balazos en plena vía pública de Alajuelita

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Una mujer de apellido Sequeira, de 28 años, fue asesinada a balazos durante la madrugada de este miércoles en San Felipe de Alajuelita, San José.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 12:09 a. m., cuando se reportó que se habían escuchado varias detonaciones en la zona.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a Sequeira sin vida sobre la vía pública. La víctima presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, tórax y extremidades.

En la escena, los investigadores localizaron 15 indicios balísticos, los cuales fueron recolectados como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Por el momento, el OIJ indicó que se desconoce cómo ocurrieron los hechos, así como las circunstancias que llevaron al ataque.

El cuerpo fue levantado por los agentes judiciales y trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La investigación continúa abierta por parte de las autoridades para determinar la dinámica del homicidio, establecer el móvil e identificar a la persona o personas responsables.