La Fuerza Pública de Heredia recuperó la tarde de este viernes 10 motocicletas nuevas que habían sido robadas horas antes de un contenedor en Turrúcares de Alajuela.

La alerta ingresó tras reportarse un camión blanco en actitud sospechosa descargando motocicletas en el cantón de Santa Bárbara.

Al llegar al sitio, los oficiales inspeccionaron el vehículo, que además presentaba placas adulteradas, y localizaron las motocicletas en su interior.

Encuentran motos robadas de contenedor. Foto: Fuerza Pública.

Las unidades coincidían con las sustraídas del contenedor y fueron confirmadas gracias a la verificación de los números de serie.

El propietario del camión manifestó que lo había alquilado a un hombre de apellido González, quien vive en una vivienda ubicada diagonal a donde se descargaban las motos. Gracias a un acta de autorización, las autoridades lograron revisar la carga y asegurar el hallazgo.

El caso quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargará de continuar con las indagaciones correspondientes.