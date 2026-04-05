Hallan marihuana en maletín de hombre durante desalojo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Durante una diligencia de desalojo realizada por oficiales de la Fuerza Pública en Esparza, Puntarenas, contra un hombre por violencia doméstica, las autoridades policiales lograron ubicar droga dentro de un maletín del presunto agresor.

“Tras una diligencia de desalojo por violencia doméstica, la Fuerza Pública de Costa Rica ubicó aproximadamente dos kilos de marihuana dentro de un maletín que pretendía llevarse el agresor”, informó la Fuerza Pública.

La droga fue decomisada y el hombre detenido tras la diligencia, luego del hallazgo de este ilícito.