Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Ugalde, de 53 años, fue encontrado sin vida la mañana de este sábado, en una zona verde pública del sector de Los Sauces, en Guararí de Heredia.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vecinos de la localidad observaron al hombre tendido en el lugar y alertaron a la Fuerza Pública, que se presentó en la escena junto con personal de la Cruz Roja Costarricense. Los cruzrojistas lo declararon fallecido.

En la revisión preliminar del cuerpo, los agentes judiciales identificaron dos heridas por proyectil de arma de fuego: una en la cabeza y otra en la clavícula izquierda.

El OIJ indicó que el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Además, los investigadores recolectaron indicios balísticos en la escena, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

Según la información preliminar, el homicidio habría ocurrido alrededor de las 2:00 a.m. de este sábado, ya que a esa hora se escucharon detonaciones de arma de fuego en la localidad.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil y dar con la persona o las personas sospechosas.