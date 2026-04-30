Hallan hombre sin vida en vía pública: investigan presunto atropello

Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves en el distrito de Florencia, en San Carlos, en un caso que preliminarmente es investigado como un aparente atropello.

El hallazgo se reportó alrdedor de las 3:03 a.m., específicamente a unos 100 metros al sur de la delegación policial de la zona, donde un hombre adulto fue ubicado en plena vía pública sin signos vitales.

Fallecido en San Carlos. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con el informe de atención, la víctima presentaba múltiples lesiones de consideración compatibles con un posible atropello. En la escena, además, se localizaron fragmentos que aparentan ser parte de un foco de vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido impactado por un automotor.

Fallecido en San Carlos. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Las primeras versiones indican que el conductor involucrado se habría dado a la fuga tras el incidente.

Al sitio se desplazó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja para la atención del caso; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos de vida al momento de la valoración.

Fallecido en San Carlos. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de realizar el levantamiento del cuerpo, su identificación y esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

De momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.

Con información complementaria de la corresponsal Mariluz Rojas.