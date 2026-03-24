Hallan hombre sin vida en vía pública en Jiménez de Cartago

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre fue encontrado sin vida en plena vía pública la tarde de este martes en el sector de “El Congo” en Jiménez de Cartago.

Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo en una calle del sitio; no obstante, no se ha podido determinar la causa del fallecimiento.

Reportes preliminares y extraoficiales apuntan a la presencia de balas en el sitio, pese a que no ha podido ser confirmado.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar el móvil del caso, así como la causa exacta del deceso de este martes.

Noticia en desarrollo.