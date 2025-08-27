La Policía Municipal de Montes de Oca localizó con vida a la niña que había sido reportada como desaparecida el pasado fin de semana. El hallazgo fue posible gracias a un operativo de inteligencia realizado en distintos puntos del cantón, que permitió dar con su paradero.

Las autoridades confirmaron que la niña se encuentra en buen estado de salud y fue puesta a la orden de la Autoridad Judicial, la cual coordinará la entrega a sus familiares y dará seguimiento al caso.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que el lugar donde permanecía la menor era utilizado por personas en condición de calle para consumo de drogas y como refugio. Por esa razón, la Policía Municipal anunció que procederá con la limpieza y el cerramiento del terreno, cuyos costos serán trasladados al propietario de la propiedad.

Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad, que brindó información clave para lograr un resultado positivo en la búsqueda.