Hallan cuerpo sin vida: Víctima presentaba múltiples traumas

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad movilizó a las autoridades policiales y de socorro la mañana de este sábado en el sector de Zent Viejo, en la provincia de Limón.

El suceso se registró dentro de las propiedades de una finca platanera de la localidad. De acuerdo con informes preliminares, la víctima trabajaba de manera ocasional y cuidaba el inmueble.

Según la versión inicial, fue un familiar de la víctima quien dio con la escena. Tras realizar varias llamadas telefónicas en horas de la mañana sin obtener respuesta, el allegado decidió desplazarse al lugar para verificar su estado, encontrándolo tendido sin vida en las inmediaciones de una vivienda.

Tras recibir el reporte de alerta, personal de la Cruz Roja Costarricense se desplaza a la escena, donde confirmó que el hombre presentaba múltiples traumas en distintas partes del cuerpo y no contaba con signos vitales.

Oficiales de la Fuerza Pública procedieron a custodiar la propiedad para preservar la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumirán la inspección ocular y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.

Por el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos, por lo que las autoridades judiciales mantienen el caso bajo investigación preliminar para determinar la dinámica del suceso y si medió algún tipo de violencia intencional.

Con información de corresponsal de la zona.