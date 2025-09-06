El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este sábado el levantamiento de un cuerpo que fue hallado en una cuneta.

Según destacan las autoridades, la víctima no ha sido identificada, pero en apariencia sería un hombre de entre 20 y 30 años que sería habitante de calle.

El hallazgo se dio en horas de la mañana, y a la hora de realizar el levantamiento del cuerpo, la revisión preliminar permitió ubicar lesiones que podrían ser compatibles con un atropello.

El hallazgo se dio en el sector cercano a la carretera que va de la Clínica Carlos Durán, hacia la Rotonda de las Garantías Sociales.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación.