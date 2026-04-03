Hallan cuerpo en cauce del río Chirripó

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El cuerpo de un hombre fue hallado por unos vecinos de la zona, en el cauce del río Chirripó, la tarde de este viernes.

Estas personas alertaron a la Fuerza Pública, quienes custodiaron la escena por dos horas mientras llegaba el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al sitio.

Se desconoce la identidad de la víctima, por lo que el OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.