Hallan cuerpo en caseta de proyecto industrial en Heredia

Una persona fue localizada sin vida la madrugada de este miércoles dentro de una caseta de un proyecto industrial en Llorente de Flores, Heredia, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El reporte ingresó a las 4:49 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre el hallazgo.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a la víctima con múltiples golpes y confirmaron que no presentaba signos vitales.

Hallazgo de cuerpo en Heredia. Foto: Joel Rodríguez.

La atención de la emergencia requirió el desplazamiento de 2 unidades de soporte básico.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.