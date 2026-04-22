El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde del martes en el sector de Telire, en Talamanca, Limón, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte ingresó a alrededor de las 4:30 p.m., lo que motivó el desplazamiento de agentes judiciales hasta la zona.

Al llegar, ubicaron el cuerpo dentro de un río, el cual se encontraba, en apariencia, en avanzado estado de descomposición.

Los agentes procedieron con el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar con exactitud las causas de muerte, así como su identificación.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.