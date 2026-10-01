Hallan cuerpo de joven de 18 años desaparecido en Tarrazú

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven de 18 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado, luego de sufrir un accidente acuático en el sector de la Finca Los Reyes de San Lorenzo de Tarrazú.

Tanto la Cruz Roja como el Benemérito Cuerpo de Bomberos mencionaron que el cuerpo se encontraba en una zona bastante complicada, por lo que ocuparon técnicas especializadas para recuperar el cuerpo.

Foto: Cruz Roja

Este jueves se cumplían 6 días de labores de búsqueda por parte de los equipos especializados de la Cruz Roja Costarricense.