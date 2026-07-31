Un hombre de apellido González, de 27 años, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes detrás de la escuela El Cocal, en las cercanías de la playa, en Quepos.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo fue reportado alrededor de las 6:20 a. m.. Tras recibir la alerta, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio y localizaron el cuerpo del joven.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, la víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, por lo que el caso se investiga como un presunto homicidio.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Quepos-Parrita se trasladaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar los indicios necesarios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

La investigación se mantiene en desarrollo y las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el móvil del hecho.