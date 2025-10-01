Las autoridades confirmaron la madrugada de este miércoles, el hallazgo de un hombre sin vida en el sector de Hatillo 8, bajo el puente de Circunvalación, a la altura del río María Aguilar, en el sentido Hatillo-Pavas.

Cuerpo hallado bajo puente. Foto: Wilbert Hernández.

El reporte ingresó a las 2:59 a. m., cuando una unidad básica de la Cruz Roja atendió la alerta y localizó a un masculino adulto con múltiples traumas. Al ser abordado, ya no presentaba signos de vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantiene a cargo de las investigaciones para esclarecer cómo se dieron los hechos, el respectivo levantamiento del cuerpo y confirmar la identidad de la persona encontrada.

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) trabaja en el sitio.

Noticia en desarrollo.

