Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense ubicó la mañana de este viernes, el cuerpo de un hombre en el cauce del río Reventado, en el sector de Guadalupe de Cartago, mientras realizaba labores de búsqueda en la zona.

Los cruzrojistas mantenían el operativo desde el pasado martes, luego de que, aparentemente, un hombre cayera de manera accidental al río y fuera reportado como desaparecido.

Las labores se extendieron durante cuatro jornadas consecutivas: martes, miércoles, jueves y viernes.

Tras el hallazgo, personal especializado trabaja en la extracción del cuerpo para trasladarlo a un punto seguro y entregarlo a las autoridades correspondientes, que se encargarán de los procedimientos respectivos.