El cuerpo de un hombre fue encontrado la tarde del jueves en el sector de Upala de Alajuela.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes afirman que recibieron la alerta del caso a las 3:30 p.m.

“Al parecer un trabajador estaba realizando un trabajo de dragado en el Río Zapote y divisó el cuerpo, por lo que dio aviso a las autoridades”, afirmó el OIJ.

Agentes del OIJ se presentaron al lugar, en donde destacan que se trataba del cuerpo de un hombre, el cual no presentaba heridas visibles y se encontraba en estado de descomposición.

“El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le practique la respectiva autopsia y los agentes se encuentran realizando las diligencias correspondientes con el fin de identificar a esta persona”, destacó el OIJ.

El caso se mantiene en investigación.