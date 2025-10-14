Un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió la detención de un hombre sospechoso de estar vinculado a la contaminación de un contenedor con 400 paquetes de cocaína, que fue descubierto oculto entre cajas con piña en febrero de este año en el Muelle Gastón Kogan, en Moín, Limón.

El arresto se realizó el lunes durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la comunidad de Liverpool, en Río Blanco de Limón, donde fue detenido un sujeto de apellido Campos, de 46 años, quien posee antecedentes por robo agravado, lesiones culposas y conducción temeraria.

Droga. Foto: MSP.

De acuerdo con las investigaciones, Campos habría sido el conductor encargado de ingresar el contenedor contaminado a la terminal portuaria.



El cargamento tenía como destino final un puerto en Portugal, y su hallazgo se produjo tras una inspección rutinaria realizada por la PCD.

Droga oculta en cajas con piña. Foto: MSP.

En esa ocasión, los agentes localizaron 400 paquetes con cocaína escondidos entre las cajas de piña, un método que los narcotraficantes utilizan frecuentemente para camuflar la droga y burlar los controles aduaneros.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a celdas judiciales, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.