Hallan carro bomba en Irlanda

Dublín (AFP) La policía irlandesa anunció haber encontrado dentro de un vehículo un artefacto explosivo “que podría haber causado daños considerables”, cerca de la frontera con Irlanda del Norte, en el marco de una operación contra “actividades de republicanos disidentes”.

Los agentes interceptaron el vehículo el miércoles y detuvieron a la conductora, de 25 años.

Posteriormente, también arrestaron a un hombre de unos 40 años en el marco de la investigación.

Isobella Perrie Sullivan, estudiante de Derecho, fue acusada de “posesión de explosivos” y compareció el viernes por la tarde en un tribunal del distrito de Trim, al noroeste de Dublín.

Al término de dicha vista, el juez dictó libertad bajo fianza y controles judiciales, mientras que el detenido sigue en comandancias policiales.

Según la cadena irlandesa RTE, que cita fuentes policiales, el artefacto era transportado a Irlanda del Norte, provincia del Reino Unido, para ser utilizado en un atentado con coche bomba.

Se trata de una “incautación extremadamente significativa”, declaró el viernes a los periodistas Justin Kelly, comisario de la policía nacional irlandesa (Garda).

“Era un artefacto explosivo que podría haber causado daños considerables”, afirmó Kelly, quien destacó que “cualquier incautación de esta naturaleza es realmente preocupante”.

Un investigador de la policía explicó el viernes ante el tribunal que se había descubierto el artefacto en una bolsa situada en la parte trasera del vehículo.