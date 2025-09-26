Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia realizaron este viernes un allanamiento en Barrio Nazareth, donde detuvieron a un hombre de apellido López, de 42 años, investigado por presuntos delitos de agresión, accionamiento de arma de fuego e infracción a la Ley de Vida Silvestre.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la misma comunidad.

“Al parecer, el sospechoso habría abordado a la víctima y aparentemente lo golpeó con un arma de fuego y posteriormente habría detonado esta arma contra el suelo“, indicó el OIJ.

Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar al hombre y procedieron con su captura.

Durante el registro de la vivienda, los oficiales decomisaron evidencia clave para la investigación, así como varios trofeos de cabeza de venado.

Evidencia decomisada. Foto: OIJ.

“Durante el registro del inmueble se decomisó evidencia de relevancia para esta causa y además se ubicaron varios trofeos de cabeza de venado, por lo que es por lo que el masculino también se le abrió una causa por el supuesto delito de Infracción a la Ley de Vida Silvestre“, agregó el OIJ.

El sospechoso quedó a la orden de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso en su contra.