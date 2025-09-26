Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia realizaron este viernes un allanamiento en Barrio Nazareth, donde detuvieron a un hombre de apellido López, de 42 años, investigado por presuntos delitos de agresión, accionamiento de arma de fuego e infracción a la Ley de Vida Silvestre.
De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la misma comunidad.
“Al parecer, el sospechoso habría abordado a la víctima y aparentemente lo golpeó con un arma de fuego y posteriormente habría detonado esta arma contra el suelo“, indicó el OIJ.
Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar al hombre y procedieron con su captura.
Durante el registro de la vivienda, los oficiales decomisaron evidencia clave para la investigación, así como varios trofeos de cabeza de venado.
“Durante el registro del inmueble se decomisó evidencia de relevancia para esta causa y además se ubicaron varios trofeos de cabeza de venado, por lo que es por lo que el masculino también se le abrió una causa por el supuesto delito de Infracción a la Ley de Vida Silvestre“, agregó el OIJ.
El sospechoso quedó a la orden de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso en su contra.