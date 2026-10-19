Hallan botella de Jack Daniel’s en bolso de agente del OIJ

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Policía Penitenciaria detectó una botella miniatura de licor entre las pertenencias de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante un control de ingreso al Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.

El hallazgo ocurrió cuando dos agentes judiciales de apellidos Castro y Mora, destacados en la delegación del OIJ de Turrialba, llegaron al centro penitenciario para trasladar a una persona privada de libertad que regresaba de una audiencia judicial.

Decomiso. Foto: Justicia y Paz.

Como parte de los protocolos de seguridad, los funcionarios penitenciarios solicitaron que los dispositivos celulares y otros equipos tecnológicos fueran guardados en los casilleros correspondientes. También realizaron una inspección física y visual del vehículo y de las pertenencias de los agentes.

Durante la revisión de un bolso tipo canguro, propiedad del funcionario de apellido Mora, los oficiales encontraron una botella de 50 mililitros con etiqueta comercial de Jack Daniel’s Tennessee Honey.

Decomiso. Foto: Justicia y Paz.

Según la información suministrada, al verificar el contenido mediante una inspección olfativa, los policías penitenciarios percibieron un fuerte olor característico a licor.

El procedimiento forma parte de los controles de seguridad que se aplican a las personas que ingresan a los centros penitenciarios para prevenir el ingreso de artículos no permitidos.