Hallan armas y droga tras intento de asalto en Hatillo

La Fuerza Pública realizó el hallazgo de armas, droga y dinero después de perseguir a tres sujetos que intentaron robar el vehículo de un chofer de plataformas digitales en Hatillo, la noche del domingo 19 de octubre.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los oficiales de policía realizaban un recorrido por la Ciudadela 15 de Setiembre en el sector de Hatillo, cuando un conductor denunció haber sufrido un intento de robo de su carro mientras trabajaba con una plataforma privada.

Fuerza Pública halla droga y armas tras denuncia de asalto (Foto: MSP)

El denunciante habría logrado evitar el robo del automotor al irse del sitio y señaló que fueron dos hombres quienes intentaron asaltarlo. Seguidamente, los agentes policiales vieron a tres sujetos en un parque con una aparente arma de fuego y, al ver a los policías, huyeron hacia unos ranchos.

Al seguir a los prófugos y realizar un rastreo, las autoridades localizaron un bolso con aparente marihuana, armas y ¢575.700 colones entre billetes, monedas y dólares.

El arma de fuego larga fue decomisada con su serie limada, 40 proyectiles, un cargador, así como dos cargadores para arma 9 m.m. y 10 municiones.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra