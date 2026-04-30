Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en conjunto con la Policía Municipal y cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, realizaron un allanamiento la tarde del miércoles en el sector de Lotes de Meco, en Ciudad Quesada, que culminó con la detención de un sospechoso de vender droga en su vivienda

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La acción policial se ejecutó alrededor de las 2:00 p.m., tras una investigación que se venía desarrollando desde días atrás, luego de recibir información confidencial que señalaba la aparente comercialización de estupefacientes en la zona.

Durante el operativo fue detenido un hombre de apellido Núñez de 24 años de edad, quien en apariencia utilizaba el inmueble como punto de venta de drogas.

Foto: OIJ.

De acuerdo con las autoridades, las diligencias permitieron identificar e individualizar al sospechoso, así como corroborar la actividad ilícita, por lo que se gestionó la orden de allanamiento en una vivienda del sector.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

En el lugar, los agentes judiciales lograron decomisar evidencia relevante para la investigación, entre ella 47 piedras de crack, 17 dosis de cocaína, 47 envoltorios de marihuana, un arma de fuego calibre .38 y aproximadamente 60 mil colones en efectivo.

Foto: OIJ.

Según el informe preliminar, el sospechoso tenía varios meses bajo seguimiento por parte del OIJ, debido a denuncias sobre la presunta venta de droga desde su vivienda.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas al caso.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.