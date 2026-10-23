Hallan altar de la Santa Muerte durante operativo antidrogas

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un altar con imágenes de la Santa Muerte fue encontrado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) durante un allanamiento en Cañada del Sur, en San Sebastián, San José, donde detuvieron a un hombre de apellido Mena, de 52 años.

Foto: MSP.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el sujeto deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva. Además, cuenta con antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Psicotrópicos e informes policiales relacionados con tenencia y consumo de drogas.

Durante la intervención, los oficiales decomisaron dosis y trozos de crack, dos armas de fuego, dos cargadores, 129 municiones y ₡413 mil en efectivo. También encontraron dos imágenes de la Santa Muerte e implementos que, presuntamente, se utilizaban para preparar y dosificar drogas.

Foto: MSP.

De acuerdo con las autoridades, esta figura es utilizada por algunos narcotraficantes como símbolo de protección y para pedir éxito en sus actividades criminales.