Hallan altar de la Santa Muerte durante operativo antidrogas

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Un altar con imágenes de la Santa Muerte fue encontrado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) durante un allanamiento en Cañada del Sur, en San Sebastián, San José, donde detuvieron a un hombre de apellido Mena, de 52 años.
Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el sujeto deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva. Además, cuenta con antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Psicotrópicos e informes policiales relacionados con tenencia y consumo de drogas.
Durante la intervención, los oficiales decomisaron dosis y trozos de crack, dos armas de fuego, dos cargadores, 129 municiones y ₡413 mil en efectivo. También encontraron dos imágenes de la Santa Muerte e implementos que, presuntamente, se utilizaban para preparar y dosificar drogas.
De acuerdo con las autoridades, esta figura es utilizada por algunos narcotraficantes como símbolo de protección y para pedir éxito en sus actividades criminales.
Como parte de las acciones contra el narcomenudeo, la PCD también realizó un allanamiento en el distrito de Espíritu Santo, en Esparza, Puntarenas, donde detuvo a una mujer de apellido Green y a un hombre de apellido Jiménez.
Según el reporte policial, ambos cuentan con antecedentes. A Green se le registran expedientes por violencia psicológica, agresión patrimonial y tenencia de drogas, mientras que Jiménez tiene antecedentes por robo, infracción a la Ley de Licores y tenencia de drogas.
En el sitio, los agentes decomisaron:
El operativo contó con el apoyo de la Policía Municipal de Esparza.
Los dos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán una causa por el presunto delito de venta de drogas. Este delito contempla penas de entre ocho y 15 años de prisión, según la información suministrada por las autoridades.