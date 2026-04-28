Un elemento que llamó la atención de las autoridades durante los allanamientos en Caldera, Puntarenas en el caso denominado Lomas, fue el hallazgo de un altar vinculado a simbología de la muerte dentro de una de las viviendas intervenidas.

Altar hallado en una de las viviendas allanadas. Foto: PCD.

Según la Policía de Control de Drogas, en el sitio se ubicó una figura acompañada de dinero en efectivo, un patrón que ya ha sido detectado en otras estructuras criminales ligadas al narcotráfico, además de otras figuras de la cultura hindú.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

El hallazgo se dio en medio de 23 allanamientos realizados como parte de una investigación por venta de drogas en zonas cercanas a centros educativos.

Puntos allanados por las autoridades:

Barrio Salinas

Mata de Limón

Barrio Villanueva

Barrio Cambalache

Barrio Santa Marta

Las autoridades indicaron que este tipo de prácticas se ha vuelto recurrente en grupos dedicados al narcomenudeo, quienes incorporan elementos simbólicos en sus espacios de operación.

El operativo dejó un total de 17 personas detenidas (incluido el líder, alias “Moti”) y el decomiso de armas, droga y evidencia relevante para el caso.