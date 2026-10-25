Hallan a un joven de 26 años asesinado de un disparo en la cabeza en Siquirres

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Las autoridades judiciales investigan el homicidio de un hombre de 26 años, de apellido Montero, cuyo cuerpo fue localizado sin vida dentro de una vivienda en el sector de El Seibo, en la comunidad de La Alegría de Siquirres.

El incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 9-1-1 a eso de las 3:44 p.m., luego de que un familiar de la víctima acudiera a buscarlo a su residencia y lo hallara fallecido en una de las habitaciones.

Tras recibir el aviso, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres se presentó en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas.

Durante la revisión preliminar en la escena, los agentes constataron que el fallecido presentaba una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

En el lugar de los hechos se recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses, mientras que el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva.

Por el momento, el caso se mantiene en investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.