Hallan a pareja sin vida, amordazada y con signos de violencia

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El hallazgo de 2 personas sin vida y con evidentes signos de violencia movilizó a los cuerpos de socorro la madrugada de este lunes en la comunidad de Paso Canoas, en el cantón de Corredores, Zona Sur del país.

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:45 a. m. Al llegar al sitio, los socorristas a bordo de una unidad básica localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos adultos.

Las autoridades confirmaron que ambas víctimas se encontraban amordazadas y presentaban visibles huellas de violencia al momento de la revisión por parte del personal paramédico, quienes los declararon sin signos vitales en la escena.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, determinar las identidades de los fallecidos y dar inicio a las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio.