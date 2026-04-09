Hallan a joven de 25 años muerto y semicalcinado en Matina

Un joven de 25 años identificado con el apellido Ramírez, fue encontrado sin vida en un terreno destinado al cultivo de yuca en Matina de Limón, este jueves, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán.

La víctima se encontraba semicalcinada y fue hallada por un trabajador de dicha finca cerca del mediodía, posteriormente dio aviso a las autoridades.

El OIJ confirmó que el fallecido presentaba una herida contusa en la frente y signos de aparente asfixia, realizaron el levantamiento del cuerpo para determinar la causa exacta de muerte y proceder con las pesquisas.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer el móvil del crimen y avanzar con el proceso tras el hallazgo de este jueves.