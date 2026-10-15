Hallan a hombre sin vida con golpes en la cabeza y el cuello

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un hombre fue encontrado sin signos vitales la noche de este miércoles, en el sector de el Coyol en Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 10:34 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica para atender la situación.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con trauma en la cabeza y el cuello. Sin embargo, debido a la posición en la que se encontraba el cuerpo, no fue posible determinar el tipo de trauma.

El paciente fue declarado sin signos vitales en el lugar. De momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho o la identidad de la víctima.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.