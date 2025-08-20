Puebla. (AFP)- Las autoridades mexicanas hallaron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro), informó la fiscalía.

El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraban los restos.

Otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados en la ciudad de Colima (oeste), informaron este martes fuentes de la policía citadas por medios locales.

Las cabezas halladas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales, y anunció una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Según reportes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16.000, sobre un total de cerca de 130.000 casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico.