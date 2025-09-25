El defensa del PSG, Achraf Hakimi, que está a la espera de proceso luego de que una mujer lo acusara de haberla violado, denunció que se trata de una mentira y aseguró tener la conciencia tranquila.

“Sé que de lo que se me ha acusado es una mentira”, afirmó el internacional marroquí en una entrevista para el programa Clique de Canal+ Francia. De la entrevista se difundió un extracto el miércoles por la noche.

“Sé que no he hecho nada y que nunca haría algo así”, continuó Achraf Hakimi, jugador nacido en Madrid hace 26 años.

El futbolista formado en la cantera del Real Madrid aseguró haber estado siempre a disposición de la policía y tener hoy la mente tranquila. “Esperamos que pronto se descubra la verdad”.