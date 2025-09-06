No pasó nada en Willemstad capital de Curazao donde Haití fue local ante Honduras y terminaron empatando a cero, en el mismo grupo que Costa Rica.
Los catrachos y haitianos no ofrecieron un partido de altas emociones y más bien fue trabado y sin muchas opciones frente al marco de ambos porteros, que tuvieron poca actividad.
Eso, deja a cada uno de estos equipos con un punto y en la próxima jornada, Haití viajará a Costa Rica para enfrentar a la Sele y Honduras recibirá a Nicaragua.
Tampoco pasó nada en Trinidad
En otro juego del grupo B, donde se encuentran los caribeños, Trinidad y Tobago y Curazao no pasaron del empate a cero también.