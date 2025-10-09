La fecha tres de la eliminatoria de Concacaf hacia la Copa Mundial de 2026 abrió acciones en Managua, Nicaragua con el duelo entre pinoleros y haitianos en el Estadio Nacional.

Nicaragua ganó vértigo en los primeros minutos con incursiones de Byron Bonilla por la banda izquierda, pero conforme avanzó el encuentro fue más disputado en la media cancha.

Al minuto 12’ cayó el primer gol de Haití tras un error del arquero Miguel Rodríguez, Duckens Nazon aprovechó un rebote mal dado y adelantó a la selección visitante.

La escuadra local encontró fuerza en ofensiva y por poco lo empata al minuto 21 tras un error defensivo de los haitianos, quienes perdieron posesión en salida mientras el arquero Johnny Placide salió en falso.

El juego se suspendió al minuto 29 por las condiciones climáticas y se reanudó tras varios minutos de suspensión.

El juego se retomó a las 7:45 p.m. y aunque Nicaragua intentó retomar el ímpetu previo a la suspensión, no encontró claridad y más bien concedió el segundo al minuto 35 con gol de Danley Jean Jacques.

Sobre el cierre del primer tiempo Josué Quijano por poco descuenta tras rematar ingresando al área; no obstante, se fue desviado.

Pese a los esfuerzos pinoleros, Haití logró contener los embates y liquidó al minuto 90’+2 con una diana de Louicious Deedson para dejar en situación grave a los locales.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra