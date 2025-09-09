Bajo un ambiente de absoluto hermetismo, la selección nacional de Haití realizó su última práctica antes de enfrentar a Costa Rica, por la jornada 2 de la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Los haitianos decidieron entrenar en la cancha de Piedades de Santa Ana, descartando la posibilidad de realizar la práctica y el reconocimiento del Estadio Nacional, debido a las inclemencias del tiempo y al fuerte aguacero que afectó La Sabana durante la tarde del jueves.

Con equipo completo y sin bajas tras el partido ante Honduras en Curazao, donde Haití actúa como local para esta eliminatoria, el conjunto dirigido por Sébastien Migné entrenó durante poco más de una hora. En esta sesión, terminó de definir el once titular que enfrentará a Costa Rica, el cual, en principio, será el mismo que empató sin goles frente a los hondureños.

El hermetismo fue tal que, a pesar de que CONCACAF y FIFA establecen la obligación de realizar una conferencia de prensa previa a un partido clase A como el de hoy, dicha atención no se llevó a cabo.

Solo se permitió el acceso a 15 minutos para fotografías y tomas televisivas, momento en el que únicamente Grupo Extra estuvo presente.

La selección haitiana cuenta con figuras destacadas como Frantzdy Pierrot, Fafa Picault, Jean Kévin Duverne, Ricardo Adé y el incansable Duckens Nazon.

No obstante, y pese a que la mayoría de sus futbolistas militan en clubes europeos y de la MLS, el 2025 ha sido un año discreto para Haití en términos de resultados: de los seis partidos disputados, solo ganó uno (5-0 ante Aruba), empató dos y perdió los otros tres.