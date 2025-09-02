La Selección de Haití sumó este lunes una nueva baja a su convocatoria, luego de que el histórico portero, Jhony Placide, desertara de unirse al combinado caribeño para la doble fecha eliminatoria.

Haití, quien enfrentará a Honduras este viernes y el martes a Costa Rica, no contará con su figura de mayor experiencia en la portería, esto debido a que Placide tomó la decisión de rechazar la convocatoria realizada por el técnico, Sébastien Migné, esto acorde al sitio Sportpassioninfo.com.

Haití es la única selección caribeña en el grupo donde está Costa Rica.